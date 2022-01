Sardegna: Finanziaria 2022, corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede velocemente in commissione l'iter di approvazione della Manovra finanziaria 2022 che sarà in aula già dal prossimo 27 gennaio prima della scadenza dell'esercizio provvisorio. Ieri in commissione Bilancio si è conclusa la seconda e ultima giornata di audizioni delle parti sociali. Sono stati sentiti i rappresentanti del settore del credito, dell'Università, degli enti locali e del terzo settore. Il prossimo 17 gennaio, inoltre, scadrà il termine ultimo per il deposito degli emendamenti alla Finanziaria in commissione Bilancio. Da martedì alle 16 dibattito in commissione sugli articoli e sugli emendamenti. Ieri in commissione sono stati sentiti i rappresentanti del Banco di Sardegna, il presidente Antonello Arru e il direttore generale Giuseppe Cuccurese che hanno chiesto il rifinanziamento del fondo di emergenza per le imprese. Anche la Sfirs con il suo presidente Tonino Chironi ha illustrato i dati del sostegno rivolto alle imprese, in particolare quelle alberghiere, durante la fase Covid ribadendo la disponibilità verso la Regione "a fornire tutte le collaborazioni utili per attuare le politiche creditizie verso le imprese". (segue) (Rsc)