Sardegna: Finanziaria 2022, corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rettori degli atenei di Cagliari e Sassari, Francesco Mola e Gavino Mariotti, hanno ringraziato la commissione per la conferma degli contributi sulla legge 26, "che ci consentono l'attività ordinaria e l'edilizia universitaria". Rispondendo a una domanda del presidente Schirru sul numero chiuso nelle professioni sanitarie, il rettore di Cagliari ha detto che "si tratta di un tema di cui si parla da anni, considerando che ha portato vantaggi sulla gestione ma è il caso di risedersi e discutere del verso fabbisogno di medici per la Sardegna". Per il rettore di Sassari, però, "la ministra dell'Università è stata chiara di recente, in occasione di una visita all'ateneo, e ha detto che l'accesso a Medicina è nazionale e il numero programmato non si tocca. A Sassari su 120 posti 95 vengono assegnati ogni anno a studenti non sardi, che si specializzano da noi e da specializzati tornano a casa loro. Questa rotta si può invertire soltanto rafforzando la formazione e preparazione degli studenti delle superiori, preparandoli all'accesso al concorso. In ogni caso, se perdiamo ogni anno 700 medici che vanno in pensione e anche riusciamo a formarne 120 il saldo è negativo. Pertanto bisogna cercare da fuori i medici e invitarli a trasferirsi in Sardegna, se non vogliamo che presto la Sanità vada in crisi". (segue) (Rsc)