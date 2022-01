Sardegna: Finanziaria 2022, corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli enti locali sono intervenuti Emiliano Deiana e Antonello Atzeni (rispettivamente presidenti di Anci e Asel e sindaci di Bortigiadas e Nurri). Deiana ha annunciato "un documento tecnico finale di valutazione della manovra, che presto sarà consegnato alla commissione" ma intanto si è espresso a favore delle misure a favore del contrasto al fenomeno di spopolamento delle zone interne. Ancora, il numero uno di Anci Sardegna ha sollecitato "la rapida approvazione della Finanziaria, altrimenti i Comuni non riusciranno a spendere le risorse". Per il terzo settore oltre al Forum, che ha consegnato un relazione alla commissione, ha preso la parola Pier Paolo Pintus (Anas Sanità 118), che ha chiesto alla Regione "di sottoscrivere la nuova convenzione" e al Consiglio regionale di "rifinanziare per il prossimo triennio la somma di cinque milioni di euro per coprire almeno una parte dei maggiori costi del servizio". Anas ha sollecitato inoltre l'attivazione da parte di Areus di altre auto mediche e ambulanze con infermiere a bordo. A seguire la Caritas, con il suo referente don Marco Lai, che ha denunciato "le nuove povertà nelle famiglie sarde, povertà relative e assolute che le misure come il reddito di cittadinanza hanno potuto soltanto attenuare e nemmeno sempre. A nostro parere le misure di sostegno economico vanno accompagnate da politiche sociali rivolti alle famiglie, ancora di più in questo momento di grande incertezza causata dalla pandemia". (Rsc)