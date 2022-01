Siria-Iran: presidente Assad incontra ministro Strade e sviluppo urbano Ghasemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria Bashar al Assad ha incontrato il ministro delle Strade e dello sviluppo urbano dell’Iran Rostam Ghasemi per discutere di alcuni nuovi progetti a beneficio di entrambi i Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”. Durante l'incontro, le due parti hanno discusso le relazioni bilaterali tra Siria e Iran, soprattutto a livello economico, ed espresso la volontà di ampliare la cooperazione nel settore pubblico e privato, incoraggiando investimenti congiunti e dando un nuovo slancio al commercio e ai legami economici. In questa occasione, ministro Ghasemi ha ribadito la posizione del suo Paese nel sostenere il popolo siriano e la sua volontà di espandere le relazioni bilaterali in tutti gli ambiti. Ghasemi ha anche incontrato il ministro degli Esteri siriano Faisal Miqdad. (Res)