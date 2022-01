Libano: udita esplosione nel sud del Paese, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione di origine ancora sconosciuta è stata udita intorno alle 2 del mattino nel sud del Libano, nei villaggi di Houmine Fawka e Roumine. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale non sarebbero state registrate vittime. Alcuni testimoni citati dal quotidiano hanno rivelato che l'esplosione è avvenuta in una edificio utilizzato dal partito libanese sciita Hezbollah per scopi non militari e che sarebbe stata causata da alcune bombole di gas. (Lib)