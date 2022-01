Spagna: Buenaventura (Cnmv), eliminare "scudo" governo su investimenti esteri aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "normalizzazione" del regime di controllo da parte del governo spagnolo per gli investimenti stranieri verso le aziende spagnole quotate sarebbe positivo per raggiungere l'obiettivo di ottenere 30 miliardi di euro all'anno per la digitalizzazione e la decarbonizzazione dell'economia del Paese. Lo ha affermato il presidente della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola, Rodrigo Buenaventura, nel corso del suo intervento allo "Spain Investor Day", evento annuale organizzato per attrarre gli investimenti stranieri. Quando è scoppiata la pandemia del coronavirus, il governo ha lanciato uno scudo per evitare che investitori stranieri indesiderati prendessero il controllo di aziende strategiche a prezzi stracciati e pertanto le aziende che desiderano acquistare più del 10 per cento di una società strategica spagnola quotata devono chiedere il permesso all'esecutivo. "È necessario mantenere i più alti standard di integrità, governance aziendale e apertura agli investimenti nei nostri mercati di capitale", ha aggiunto Buenaventura. "Il capitale straniero sarà essenziale nel periodo che stiamo affrontando e, dal punto di vista degli investitori, il mercato del controllo aziendale, e con esso i premi che le offerte pubbliche di acquisto permettono agli azionisti di ottenere, merita di essere preservato", ha concluso il presidente del Cnmv. (Spm)