Kazakhstan: iniziato ritiro contingente Csto

- Oltre 2.000 militari del contingente dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) hanno iniziato a ritirarsi dal Kazakhstan oggi dopo l’intervento seguito alle proteste contro l’aumento del prezzo del gas, degenerate in violenze. Il ministero della Difesa della Russia ha reso noto che le forze di mantenimento della pace stanno iniziando a preparare attrezzature e materiale per il carico sugli aerei da trasporto russi per tornare ai punti di dispiegamento permanente. Il Comitato nazionale di sicurezza kazakho ha comunicato che l’operazione antiterrorismo è stata completata in due metropoli e 12 regioni, dove la situazione si è stabilizzata. L’allerta “rossa” è stata revocata nelle città di Nur-Sultan e Simkent e nelle regioni di Aqmola, Aqtobe, Atyrau, Kazakhstan Orientale, Kazakhstan Occidentale, Karaganda, Qyzylorda, Qostanay, Mangystau, Pavlodar, Kazakhstan Settentrionale e Turkestan. Le operazioni sono ancora in corso e l’allerta è ancora in vigore, invece, ad Almaty e nel suo territorio e nella regione di Zambyl. (segue) (Res)