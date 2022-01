Kazakhstan: iniziato ritiro contingente Csto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva ha annunciato il ritiro del contingente a partire da oggi, prevedendo per il suo completamento una durata di dieci giorni. Nella stessa giornata il presidente kazakho, Kassym-Zhomart Tokayev, ha avuto un incontro col segretario generale della Csto, Stanislav Zas, e ha ringraziato gli alleati per l’assistenza. Nell’occasione Tokayev, secondo quanto riferisce “Asia-Plus”, ha sottolineato il valore e l’efficacia dell’Organizzazione come struttura militare e politica e ha auspicato che il segretariato stabilisca una cooperazione con i vertici di altre organizzazioni internazionali. Zas ha incontrato anche il ministro degli Esteri kazakho, Mukhtar Tleuberdi. (Res)