Giappone: Covid, governo verso riduzione periodo di isolamento cautelare

- Il governo del Giappone sta valutando un accorciamento del periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni cui sono soggette in quel Paese le persone giunte a stretto contatto con soggetti positivi al Covid-19. Lo hanno anticipato oggi fonti governative citate dalla stampa giapponese, secondo cui la decisione punta a mantenere la funzionalità dell’economia e dei servizi essenziali – inclusa l’assistenza sanitaria – in risposta alla rapida propagazione nel Paese della variante Omicron del coronavirus. Ad oggi le linee guida in vigore in Giappone prevedono un periodo di isolamento di 14 giorni per le persone giunte a stretto contatto con soggetti positivi al Covid-19. (segue) (Git)