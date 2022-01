Corea del Sud-Usa: verso rinvio ad aprile delle esercitazioni congiunte primaverili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti potrebbero rinviare le annuali esercitazioni primaverili congiunte delle loro Forze armate al mese di aprile, per consentire un più agevole svolgimento delle elezioni presidenziali in programma in Corea del Sud il prossimo 9 marzo. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano “Korea Herald”, secondo cui il rinvio delle esercitazioni sarebbe motivato anche dalla propagazione della variante Omicron del coronavirus. Il rinvio consentirebbe anche a Seul di proseguire gli sforzi diplomatici tesi a rilanciare il dialogo con la Corea del Nord, e costituirebbe un segnale di rispetto per la tregua olimpica in vista dei Giochi invernali in programma a Pechino il mese prossimo. (segue) (Git)