Governo: Conte a Di Battista, M5s in trincea per difendere conquiste

- "Con la stessa schiettezza, caro Alessandro, devo dirti che senza di noi oggi, con buone probabilità, non ci sarebbe più nulla di quello che abbiamo realizzato: reddito di cittadinanza, Spazzacorrotti, superbonus 110 per cento, solo per citare alcune misure". E' la risposta del presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, all'ex parlamentare pentastellato, Alessandro Di Battista, che sui social aveva commentato il post su Facebook in cui l'ex capo dell'esecutivo aveva criticato la bocciatura in commissione, al Senato, da parte di Italia viva e delle forze di centrodestra, dell'emendamento presentato dal M5s per estendere alle parafarmacie la possibilità di effettuare i tamponi. "Il punto, Giuseppe, e sai che te lo dico con rispetto ma con schiettezza, è che con certa gente ci governate assieme", il pensiero di Di Battista. "Sarebbe stato cancellato tutto quello per cui abbiamo lottato - prosegue Conte -. Pensa alla riforma del processo penale e alla prescrizione per i reati mafiosi. Non è questo il governo dei nostri sogni, ma dobbiamo rimanere in trincea a difendere le nostre conquiste. E' un momento di emergenza e non possiamo lasciare gli italiani al loro destino e in balia di visioni troppo diverse dalle nostre. Paghiamo un alto costo politico come M5s, ne sono pienamente consapevole: ma lo facciamo solo e unicamente per i cittadini. Quando vorrai dare il tuo contributo costruttivo io e il M5s sapremo sicuramente tenerne conto". (Rin)