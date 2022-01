Bolivia: Cepal stima crescita del 3,2 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Bolivia registrerà una crescita del 5,2 per cento nel 2021 e del 3,2 per cento nel 2022. Lo scrive la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare 2021" presentato oggi. La proiezione di crescita per il 2022 è inferiore a quella contenuta nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato ieri dalla Banca mondiale (Bm). Secondo la Bm la crescita economica in Bolivia sarà infatti del 3,5 per cento nel 2022 e del 2,7 per cento nel 2023, dopo il 5,5 per cento con cui si stima chiuderà il 2021. (segue) (Abu)