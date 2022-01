Ucraina: Sherman vede controparti Italia, Francia, Germania e Regno Unito a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato oggi a Bruxelles il segretario generale del ministero degli Affari esteri francese, Francois Delattre, il segretario di Stato tedesco Andreas Michaelis, il direttore generale per gli affari politici e di sicurezza della Farnesina, l'ambasciatore Pasquale Ferrara, e il ministro di Stato britannico per il Medio Oriente, Nord Africa e Nord America James Cleverly, i quali hanno rappresentato i rispettivi paesi alla riunione del Consiglio Nato-Russia. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che il gruppo si è impegnato a continuare uno stretto coordinamento tra Stati Uniti ed Europa “per scoraggiare un'ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina” e ha chiesto una riduzione dell'escalation russa, sottolineando il comune impegno per la diplomazia. Le parti hanno convenuto che qualsiasi ulteriore invasione russa dell'Ucraina comporterebbe enormi conseguenze e costi elevati, comprese misure economiche coordinate e restrittive, per la Federazione russa.(Nys)