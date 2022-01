Ecuador: Cepal, crescita pil 2022 al 2,6 per cento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale (Banxico) ha aggiornato a inizio settembre le stime economiche del 2021, ipotizzando una crescita del prodotto interno lordo (pil) pari al 6,2 per cento su anno. Si tratta, riferisce la Banca nel secondo rapporto trimestrale del 2021, pubblicato a inizio ottobre, dello scenario centrale di una finestra che va dal +6,7 per cento al +5,7 per cento. La stima supera di due decimi di percentuale quella fatta dalla stessa autorità monetaria a giugno, quando si pensava che l'economia a fine 2021 potesse fluttuare tra il 5 e il 7 per cento. Il pronostico, aggiornato al rialzo, tiene principalmente conto delle possibili ricadute positive della crescita dell'economia Usa, dei progressi nella campagna vaccinale, ma anche delle buone prestazioni - soprattutto dei servizi - nel secondo trimestre. Sul ritmo di recupero dell'attività economica permane però un "elevata incertezza", soprattutto legata "alle perduranti interruzioni delle catene globali del valore" così come al recente "aumento del numero di contagi della covid-19". Banxico produce inoltre un rapporto mensile basato sul parere degli analisti del settore privato. L'ultimo bollettino descrive una possibile crescita annua del 6,15 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), in aumento sul 5,99 di agosto. In leggero rialzo anche le stime per il 2022, con una crescita che passa dal 2,81 per cento di agosto all'attuale 2,88 per cento. (Brb)