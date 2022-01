Usa: “Cnn”, commissione inchiesta 6 gennaio interroga ex portavoce Casa Bianca McEnany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per indagare sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha interrogato l'ex portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, la quale era in carica durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando due fonti a conoscenza della questione. Il comitato ha il compito di far luce sui fatti della scorsa Epifania, quando un gruppo di sostenitori di Trump fece irruzione a Capitol Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale. L'incontro in questione è stato virtuale ma McEnany, che ha lavorato anche come portavoce della campagna per la rielezione di Trump nel 2020, è stata citata in giudizio già a novembre. Il comitato ha richiesto un numero significativo di documenti su McEnany agli archivi nazionali, che sono ancora vincolati in tribunale poiché l'ex presidente Trump ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare l'accesso del comitato agli incartamenti della Casa Bianca. La citazione originale di McEnany da parte della commissione mostra un interesse specifico per le sue dichiarazioni pubbliche relative alla diffusione di disinformazione sui risultati delle elezioni del 2020, che secondo Trump sono state macchiate da brogli elettorali. In qualità di addetto stampa, McEnany ha ricoperto uno dei ruoli più in vista nell'amministrazione Trump. Ha parlato non solo dal leggio della Casa Bianca, ma anche dal quartier generale della campagna in qualità di portavoce.(Nys)