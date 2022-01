Imprese: automotive, Toyota leader mondiale di vendite per il secondo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. Si è classificata prima al mondo tra i costruttori di automobili per volume di vendite nel 2021, superando il gruppo tedesco Volkswagen AG per il secondo anno consecutivo in un contesto di grave difficoltà del settore, alle prese con la carenza di forniture dal Sud-est asiatico. Le vendite globali di Toyota, che includono quelle del produttore di miniveicoli Daihatsu Motor Co e del costruttore di automezzi pesanti Hino Motors Co., sono ammontate complessivamente a 9,56 milioni di vetture tra gennaio e novembre dello scorso anno. Volkswagen ha riferito ieri, 12 dicembre, che lo scorso anno le sue vendite hanno registrato un calo del 4,5 per cento, a 8,88 milioni di autovetture.(Git)