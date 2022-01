Giappone: Covid, Omicron spinge bilancio contagi ai massimi da 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato complessivamente 13.224 nuovi casi di coronavirus nelle 23 ore di ieri, sopra la soglia di 13mila contagi per la prima volta da più di quattro mese. Nella sola città di Tokyo sono stati diagnosticati 2.198 nuovi casi: il bilancio giornaliero dei contagi nella capitale si era mantenuto a sua volta al di sotto di 2mila casi per oltre 4 mesi. La variante Omicron del coronavirus sta alimentando una rapida accelerazione dei contagi: in soli otto giorni, a partire dal 4 gennaio, il bilancio giornaliero in Giappone è decuplicato da mille a 10mila casi. (segue) (Git)