Giappone: Covid, Omicron spinge bilancio contagi ai massimi da 4 mesi (4)

- Le tre prefetture del Giappone che ospitano il maggior numero di basi militari statunitensi - Okinawa, Hiroshima e Yamaguchi - continuano ad assistere a un forte aumento dei casi di Covid-19. In concomitanza con l'entrata in vigore dello stato di "quasi-emergenza" varato dal primo ministro Fumio Kishida il 9 gennaio, la sola Okinawa ha confermato 1.533 nuovi casi di Covid-19, mentre a Hiroshima i casi sono stati 619. Il governo giapponese ha perlopiù definito con il dipartimento della Difesa Usa i termini per il coprifuoco dei militari statunitensi nel Paese, da cui avrebbe avuto origine quella che appare ormai a tutti gli effetti una nuova ondata pandemica in Giappone. Giappone e Stati Uniti hanno concordato in particolare di limitare le uscite dei militari statunitensi all'esterno delle basi alle sole attività essenziali per almeno due settimane. Il governo giapponese intende anche accelerare la somministrazione delle terze dosi di vaccino alla popolazione giapponese adulta nel tentativo di limitare le ricadute della nuova ondata pandemica sul sistema sanitario. (segue) (Git)