Indonesia: Giacarta allenta divieto di esportazione del carbone

- Il governo dell’Indonesia ha autorizzato 37 navi cariche di carbone a lasciare il Paese, allentando così il divieto di esportazione varato il primo gennaio scorso per far fronte alla carenza di scorte nazionale. Lo ha annunciato oggi il ministero per gli Affari marittimi e gli investimenti, precisando in una nota che l’autorizzazione è stata concessa dopo la verifica dell’adeguato livello di riserve dell’utility energetica statale Perusahaan Listrik Negara (Pln). Il ministero ha anche aggiunto che l’autorizzazione alla partenza è stata concessa anche per ragioni di sicurezza: le navi erano infatti bloccate nei porti con i loro carichi a bordo sin dal blocco delle esportazioni, e correvano “il rischio di incendi”. Giacarta aveva già autorizzato la partenza di 14 navi da carico il 10 gennaio. Nei giorni scorsi Giappone, Corea del Sud e Filippine - alcuni tra i principali importatori del carbone indonesiano - hanno sollecitato Giacarta a riprendere le spedizioni.(Fim)