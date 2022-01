Usa: assalto al Congresso, commissione d’inchiesta convoca leader repubblicano McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per indagare sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha chiesto formalmente di interrogare Kevin McCarthy, leader della minoranza repubblicana alla camera bassa del Congresso. Lo scrive il “New York Times”, precisando che l’obiettivo del comitato è quello di sapere cosa McCarthy ha da dire sul comportamento dell’ex presidente, Donald Trump, nelle ore della rivolta a Washington. McCarthy, repubblicano della California, è il legislatore di più alto rango che la commissione abbia convocato finora. "Hai riconosciuto di aver parlato direttamente con l'ex presidente mentre la violenza era in corso il 6 gennaio", ha scritto il deputato Bennie Thompson, democratico del Mississippi e presidente del comitato, nella lettera di convocazione a McCarthy. La commissione è particolarmente interessata a una telefonata che il leader repubblicano ha avuto con Trump durante la rivolta. Lo stesso McCarthy ha precedentemente fatto sapere che nel corso di quella conversazione aveva chiesto a Trump di inviare aiuti al Campidoglio nel momento in cui una folla di suoi sostenitori faceva irruzione a Capito Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale.(Nys)