Bolivia: Covid, nelle ultime 24 ore 11.213 nuovi contagi e 57 morti

- La Bolivia ha registrato nelle ultime 24 ore 11.213 nuovi contagi e 57 decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. Il Paese supera così la soglia di 20mila morti per covid-19. Le autorità hanno accolto i nuovi dati con molta preoccupazione. "I dati mostrano che i casi positivi sono saliti alle stelle in tutto il Paese superando le 11.000 infezioni. Lamentiamo la morte di 57 persone che hanno portato il tasso di mortalità allo 0,6 per cento", ha reso noto il ministero della Salute in un comunicato stampa. In totale in Bolivia sono state vaccinate finora 4,8 milioni di persone, circa la metà della popolazione adulta vaccinabile. L'aumento dei casi ha messo in discussione la ripresa delle lezioni, prevista per il mese di febbraio. Inoltre, i governi locali hanno iniziato a imporre restrizioni alla circolazione notturna di persone e veicoli nelle zone più colpite nel tentativo di contenere l'avanzata del virus.(Brb)