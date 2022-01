Pnrr: Di Maio, Farnesina tra prime amministrazioni a raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Su Pnrr ed export continuiamo a raggiungere nuovi obiettivi: così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su Facebook. "Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale è una delle prime amministrazioni centrali ad aver rispettato le scadenze per l'erogazione dei fondi del Pnrr", ha scritto il titolare della Farnesina. Di Maio ha aggiunto: "A dicembre sono stati, infatti, concessi finanziamenti a più di 5mila piccole e medie imprese nell'ambito del Fondo per il supporto delle aziende italiane che operano sui mercati esteri. Circa 753 milioni di euro finanziati proprio usando i soldi del Pnrr. Un primo esempio virtuoso di reale utilizzo dei fondi del Next Generation Eu". "Parliamo - ha proseguito Di Maio - di risorse che stiamo trasformando in opportunità e strumenti concreti. Fondi che stiamo impiegando per digitalizzare, innovare, implementare l'economia sostenibile e creare posti di lavoro". Il ministro ha concluso: "Adesso sono ancora disponibili circa 450 milioni per le Pmi che operano sui mercati esteri e si possono presentare le domande fino al 31 maggio 2022 attraverso il portale Simest. Continua il nostro impegno per rafforzare la competitività delle aziende italiane e promuovere il Made in Italy attraverso una gestione efficiente dei fondi europei. Il 2021 è stato l'anno record delle nostre esportazioni, ora avanti così verso la piena ripartenza". (Res)