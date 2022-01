Decreto Covid: Sileri, da governo massimo impegno per via mediana su tamponi in parafarmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal governo c'è il massimo impegno a perseguire la via mediana" proposta da Liberi e uguali sull'emendamento, che verrà trasformato in ordine del giorno, per la somministrazione dei tamponi antigenici anche presso le parafarmacie "e trovare una soluzione che non ci divida in un momento come questo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo per l'esecutivo nell'Aula del Senato dove si discute il decreto Super green pass. L'emendamento in questione era stato bocciato in Commissione da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia viva.(Rin)