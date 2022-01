Covid: studio Usa, con Omicron rischio morte 91 per cento inferiore rispetto a Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infezioni da Covid-19 legate alla variante Omicron sono associate a una riduzione del 91 per cento del rischio di morte rispetto alla variante Delta. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal consorzio sanitario californiano Kaiser Permanente, citato dalla direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Rochelle Walensky. Secondo lo studio, le infezioni da Omicron portano con sè anche una riduzione del 74 per cento del rischio di ricovero in terapia intensiva, nonché a una riduzione del 53 per cento del rischio ospedalizzazione ordinaria. La ricerca, che deve ancora essere sottoposta a revisione paritaria, ha esaminato 52.297 casi di Omicron e 16.982 casi di Delta. Le persone coinvolte sono risultate positive nel sud della California tra il 30 novembre 2021 e il primo gennaio 2022. Walensky ha fatto sapere che lo studio è stato realizzato anche con la collaborazione e il finanziamento dei Cdc. Nessun caso di Omicron coinvolto nell’indagine ha richiesto la ventilazione meccanica come forma di terapia. La durata media della degenza ospedaliera per pazienti affetti da Omicron è stata più breve rispetto ai pazienti colpiti da Delta. "La durata delle degenze ospedaliere è stata di circa il 70 per cento più breve, con una media delle degenze di 1,5 giorni per Omicron, rispetto ai circa cinque giorni per Delta", ha detto Walensky. "Mentre stiamo osservando le prime prove che Omicron è meno grave di Delta e che le persone infette hanno meno probabilità di richiedere il ricovero in ospedale, è importante notare che Omicron continua a essere molto più trasmissibile di Delta", ha concluso la direttrice dei Cdc.(Nys)