Brasile: Cepal, crescita pil 2022 allo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2022, l'economia del Brasile rallenterà il suo ritmo di crescita, passando dal 4,5 per cento registrato nel 2021 ad appena lo 0,5 per cento dell'anno in corso. Lo scrive la Commissione economica nelle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare 2021" presentato oggi. Il pronostico per il 2022 è sensibilmente inferiore rispetto al 2,2 per cento ipotizzato dalla stessa Cepal nella precedente proiezione lo scorso agosto. Il Brasile è per la commissione Onu il paese che crescerà meno rispetto alle grandi economie della regione, rimanendo lontano anche dalla media del 2,1 per cento calcolara per la regione. La stima della Cepal è in linea con quella offerta dalla Banca centrale del Brasile (Bc) nel rapporto settimanale "Focus" elaborato sul parere di oltre cento istituzioni finanziarie del paese pubblicato il 10 gennaio in cui si prevede una crescita di appena lo 0,28 per cento del pil per il 2022. Più ottimistica, invece, la proiezione della Banca mondiale (Bm) che nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato l'11 gennaio, sostiene che il Brasile crescerà dell'1,4 per cento. (segue) (Brb)