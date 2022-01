Brasile: Bolsonaro minimizza impatto variante Omicron, "è benvenuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha minimizzato l'impatto dell'espansione della variante Omicron del nuovo coronavirus nel paese affermando che la nuova mutazione è "benvenuta" perché, secondo lui, segnerà la fine della pandemia. "La Omicron si è già diffusa in tutto il mondo. Persone che capiscono davvero hanno detto che ha una grandissima capacità di contagio, ma una letalità molto ridotta", ha detto Bolsonaro in un'intervista al sito web “Gazeta Brasil”, evidenziando che "secondo questi studiosi non legati alle imprese farmaceutiche Omicron è benvenuta perché può segnare la fine della pandemia". Il presidente, mantenendo il tono assunto sin dall'inizio della pandemia, ha affermato, senza fornire prove, che la variante "non ha ucciso nessuno" e che il decesso avvenuto nello stato di Goiás, secondo le autorità locali primo in Brasile di una persona contaminata con variante Omicron, sarebbe stata causato da altri "problemi molto gravi". (segue) (Brb)