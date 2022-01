Brasile: Bolsonaro minimizza impatto variante Omicron, "è benvenuta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha colto l'occasione dell'intervista per una nuova offensiva contro i vaccini anti-covid, mettendone in dubbio il valore. Il presidente ha inoltre affermato di aver ordinato al ministro della Salute Marcelo Queiroga, di rivelare casi di effetti collaterali causati dalle vaccinazioni, in particolare in età pediatrica. "Assumendo che le 300 vittime di Covid di età compresa tra i 5 e gli 11 anni siano vere" - ha affermato Bolsonaro – queste vittime giustificano la vaccinazione? Ieri ho chiesto al ministro Queiroga, della Salute, la divulgazione delle persone con effetti collaterali. Quante persone stanno avendo reazioni avverse in Brasile dopo il vaccino? Quante persone muoiono anche per altre cause attribuite al covid?", ha sostenuto Bolsonaro. "Trecento bambini morti, mi dispiace per ciascuno, ma gli effetti collaterali che le persone hanno non giustificano la vaccinazione", ha concluso. (Brb)