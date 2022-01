Giustizia: Pittalis (FI), no a uso captazioni informatiche ottenute in modo illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Camera dei deputati "ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni, negando l'uso delle 'captazioni informatiche' tramite un trojan, ottenute in modo manifestamente illegale, e richieste dalla sezione disciplinare del Csm, relative al deputato di Italia viva, Cosimo Ferri". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, membro della Giunta per le autorizzazioni. "L’esame portato avanti dalla giunta è stato meticoloso e certosino, come è stato riconosciuto, e la scelta di proporre all’Assemblea, a larghissima maggioranza, di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche, è stata basata esclusivamente su valutazioni di tipo tecnico e giuridico, senza entrare in alcun modo nel merito politico - prosegue il parlamentare -. L’onorevole Ferri non è formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma risultava oggetto di indagine e di attenzione da parte degli investigatori: ogni attività che lo riguardasse avrebbe quindi dovuto essere autorizzata dalla Camera di appartenenza. La pretesa da parte di un organo di rilevanza costituzionale di utilizzare tali atti, acquisiti illegalmente, svela un aspetto quasi inquietante dello stato della giustizia nel nostro Paese e - conclude l'esponente di FI - impone a tutti, a prescindere dalle posizioni politiche, una riflessione, poiché lesivo non solo dei singoli cittadini ma anche, e soprattutto di un Paese democratico”. (Com)