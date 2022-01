Pensioni: Sbarra (Cisl), il 7 febbraio punto della situazione su tavoli tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ritroveremo il prossimo 7 febbraio per fare il punto della situazione" sui tavoli tecnici messi in piedi "per arrivare a degli obiettivi condivisi". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e con quello dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, sulla riforma delle pensioni. "Dobbiamo costruire una pensione contributiva di garanzia per i giovani e per le donne", ha aggiunto il leader sindacale. (Rin)