Imprese: Banco Bpm conclude con successo emissione bond Tier 2 per 400 milioni di euro

- Banco Bpm S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (gennaio 2032), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota. Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,521 e paga una cedola fissa del 3,375 per cento per i primi cinque anni; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 340 bps. Il successo di questa operazione testimonia la fiducia del mercato verso il gruppo Banco Bpm. Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali - continua la nota - è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1/BB (Moody's/DBRS). Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (55 per cento) e banche (15 per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 24 per cento, Paesi Nordici con il 21 per cento, la Francia con il 14 per cento e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 5 per cento) e dell’Italia col 33 per cento. L’operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della banca. Banca Akros (parte correlata dell’emittente) - conclude la nota - Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. (Com)