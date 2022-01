Covid: Conte, insensata bocciatura emendamento per tamponi nelle parafarmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, afferma che "quando la politica abbandona il buon senso e agisce per finalità diverse dal bene comune a pagare il conto più salato sono sempre i cittadini. Da giorni - si legge in un post su Facebook - il M5s chiede di sostenere le famiglie alle prese con file interminabili per i tamponi Covid. Oggi in commissione al Senato il centrodestra - compresa Iv - ha bocciato un nostro emendamento che avrebbe esteso alle parafarmacie la possibilità di effettuare i test". L'ex premier aggiunge: "La bocciatura di quell’emendamento va tutto a danno dei bisogni e delle necessità dei cittadini, nonché della credibilità della politica: in una fase come questa si dovrebbe essere parte della soluzione e non dei problemi. Per il Movimento non finisce qui". (Rin)