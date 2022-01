Paraguay: Cepal stima crescita del 3,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Paraguay registrerà una crescita del 4,6 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Lo scrive la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare 2021" presentato oggi. La proiezione di crescita per il 2022 è inferiore a quella contenuta nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato ieri dalla Banca mondiale (Bm). Secondo la Bm la crescita economica in Paraguay sarà del 4 per cento nel 2022 e del 3,9 per cento nel 2023, dopo il 4,3 per cento con cui si stima chiuderà il 2021. (segue) (Abu)