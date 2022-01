Usa: domani Biden incontra leader dem, focus su ostruzionismo e diritto voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà domani - giovedì 13 gennaio - i leader democratici presso il Senato federale, con l'obiettivo di trovare una strategia comune per riformare il regolamento della camera alta, superando il tradizionale sistema ostruzionistico chiamato "filibuster", e sbloccare così l'approvazione del disegno di legge sul diritto di voto. Lo scrive il quotidiano "The Hill", citando una fonte del partito progressista, secondo la quale Biden parteciperà a un pranzo di lavoro a porte chiuse con i senatori Dem per identificare la strategia più idonea. (segue) (Nys)