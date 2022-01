Covid: Pregliasco, personale ospedali contagiato, siamo in situazione di stress

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il personale sanitario è contagiato perché il virus è diffuso in tutta la comunità. Siamo in una situazione di stress. Nei vari territori ci sono situazioni pesanti che vanno oltre e bisogna riorganizzare tutta l'attività per carenza di personale". Lo ha detto ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Il virologo spiega che anche nel suo ospedale ci sono molti ricoverati: "C'è un affaticamento, abbiamo dovuto riaprire un reparto. Ci sono ricoverati non gravi ma che necessitano della terapia con ossigeno. Abbiamo riscontrato anche positivi per via accidentale perché sono arrivati per altre esigenze, e che stanno bene". Gli infettati, "nelle terapie intensive i due terzi sono non vaccinati e in ospedale la metà. C'è una percentuale minore di immunizzati in terapia intensiva". Secondo Pregliasco c'è bisogno di aggiornare il vaccino per la variante Omicron: "Per ora il vaccino è abbastanza efficace, ma sarà necessario aggiornarlo anche perché è probabile che la vaccinazione diventi periodica come quella influenzale, da ripetere nei soggetti fragili nel prossimo futuro. Non è detto che debba servire per tutti". (segue) (Com)