Cile: Cepal stima crescita dell'1,9 per cento nel 2022 (2)

- Più in generale, secondo l'agenzia, l'economia dell'America Latina e Caraibi rallenterà il suo ritmo di crescita, passando dal 6,2 per cento registrato nel 2021 al 2,1 per cento dell'anno in corso. Una frenata, si legge nel rapporto, che si produce in un "contesto di importanti asimmetrie tra i Paesi sviluppai, emergenti e iil via di sviluppo, sulla capacità di applicare politiche fiscali, sociali, monetarie di salute e vaccinazione", per uscire dalla crisi legata all'emergenza pandemica. La regione si prepara a un 2022 "molto complesso": "Il rallentamento attesi nella regione per il 2022, assieme ai problemi strutturali di bassi investimenti e produttività, povertà e diseguaglianza" impongono la necessità d "rafforzare la crescita come elemento centrale delle politiche", ha spiegato la segretaria esecutiva Alicia Barcena invitando i governi a vigilare anche su "pressione dell'inflazione e sugli squilibri finanziari". (segue) (Mec)