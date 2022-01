Pensioni: Ghiselli (Cgil), con governo incontro utile ma interlocutorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante che il governo abbia confermato l’intenzione di confrontarsi con l’obiettivo di arrivare a una riforma previdenziale che dia stabilità al sistema e che cambi l’attuale impianto, nell’ambito di un percorso che conferma l’approdo a un sistema contributivo". Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, che definisce l’incontro “utile anche se interlocutorio. Altrettanto importante - prosegue il dirigente sindacale - è che tutti i punti della nostra piattaforma saranno oggetto del confronto, anche se siamo consapevoli che esistono delle distanze, come già è emerso rispetto al tema del ricalcolo contributivo. Abbiamo condiviso l’esigenza di completare il confronto in tempi utili rispetto alla definizione del prossimo Documento di economia e finanza e i primi incontri, che avranno come argomenti il tema giovani e donne, flessibilità e previdenza complementare, si terranno nei prossimi giorni, a partire dal 20 gennaio". Ghiselli conclude: “Ovviamente per noi quello che conta sarà il merito delle proposte del governo e a quel punto potremo dare un giudizio e valutare le nostre scelte”. (Com)