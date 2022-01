Uruguay: Cepal stima crescita del 3,1 per cento nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi della Cepal individua robuste differenze all'interno della regione: la zona dei Caraibi, fatta salva la Guayana, dovrebbe chiudere l'anno con una crescita del 6,1 per cento, contro il 4,5 per cento attribuito all'America Centrale e addirittura l',1 per cento dell'America del Sud. Per l'agenzia onusiana, le economie avanzate sono destinate a una crescita del 4,2 per cento, uniche a correre a un ritmo analogo a quello sostenuto nel periodo di lenta uscita dalle fasi più dure della pandemia. Le economie emergenti dovrebbero crescere del 5,1 per cento, ma tornare ai livelli pre pandemia solo nel 2025. Nell'anno appena concluso, solo undici dei 33 Paesi latinoamericani sono riusciti a riprendere il ritmo di crescita del Pil precedente all'emergenza Covid, numero che si spingerò a 14 nel 2022. (segue) (Abu)