Uruguay: Cepal stima crescita del 3,1 per cento nel 2022 (4)

- L'organismo invita i governi a combinare politiche monetarie e fiscali orientate alla crescita, senza perdere di vista l'inflazione. Il che significa "utilizzare strategie macroeconomiche coordinate e l'uso di tutti gli strumenti a disposizione per dare adeguata priorità alle sfide della crescita e della stabilito economico-finanziaria". Non buone le notizie dal fronte dell'occupazione: un 30 per cento dei posti di lavoro persi nel 2021 non sono ancora stati recuperati, mentre si segnala un peggioramento del divario di genere: per il 2022 la Cepal stima un tasso di disoccupazione femminile dell'11,5 per cento, contro l'8 per cento di quella maschile. La Cepal invita infine i governi ad aumentare il gettito fiscale e migliorare le strutture tributarie per dare sostegno fiscale alla crescente necessità di spesa. (segue) (Abu)