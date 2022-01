Bolivia: Cepal stima crescita del 3,2 per cento nel 2022 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur con il segno positivo, la corsa dell'economia regionale non sarà sufficiente a ridurre il divario del Pil pro capite con le economie più avanzate. Nel medio lungo periodo, l'America Latina e i Caraibi dovranno inoltre sopportare i rischi di nuove ondate pandemiche, situazioni di stress finanziario, e le conseguenze di disastri ambientali prodotto del cambio climatico. La regione - al suo interno - corre a diverse andature: i Caraibi chiudono il 2021 con una crescita dell'8 per cento e potrebbero arrivare a fine 2022 con un +7,3 per cento, prima di scendere fino al 5,9 per cento l'anno successivo. L'America centrale si lascia dietro di sé una crescita del 7,1 per cento e si prepara al 4,7 per cento del 2022, un punto percentuale in più del 2023. Per la Bm, infine, l'America del Sud ha registrato nel 2021 un +7 per cento, ma potrebbe quest'anno precipitare al 2,1 per cento per poi rialzarsi nel 2023, al 2,6 per cento. (Abu)