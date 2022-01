Rifiuti: la discarica di Albano Laziale resta aperta fino a luglio, il sindaco "delusione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta aperta fino al 15 luglio prossimo la discarica di Albano Laziale, in provincia di Roma. Lo ha deciso il sindaco di Città metropolitana, Roberto Gualtieri, prorogando l'ordinanza sindacale emanata il 14 luglio scorso dall'ex sindaca Virginia Raggi. L'atto, firmato l'11 gennaio e notificato stamane al sindaco di Albano, Massimiliano Borelli, estende "fino al 15 luglio 2022 il limite temporale di efficacia dell’ordinanza del sindaco metropolitano del 14 luglio 2021" per "evitare l’aggravarsi della situazione di emergenza connessa alle criticità evidenziate nella gestione dei rifiuti e prevenire l’interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di Roma e dell’area metropolitana di Roma". Andranno ad Albano Laziale, per altri sei mesi, parte dei rifiuti urbani dei 24 Comuni di Roma e provincia. (segue) (Rer)