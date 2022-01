Rifiuti: la discarica di Albano Laziale resta aperta fino a luglio, il sindaco "delusione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dice deluso e amareggiato il sindaco di Albano Laziale. "Una decisione amara, deludente e che ci rammarica tanto", spiega interpellato da "Agenzia Nova". "La situazione non cambia, ancora una volta si disconosce il principio delle buone pratiche, inserito in tutti i vademecum che qualcuno non è capace di applicare. Ci sono territori virtuosi" nella raccolta differenziata "che devono soccombere a Comuni che non fanno quello che devono", aggiunge. "Pensavamo ci fosse un cambio di passo, ma ora reagiremo con orgoglio, come territorio, ragionando come sindaci su una strategia di sistema", sottolinea. E tra le richieste che nei prossimi giorni verranno avanzate dall'amministrazione comunale di Albano Laziale c'è quella di indicare una data di fine e quindi di chiusura definitiva del sito. "Pretendiamo che si metta nero su bianco quale sia la data di fine di questo scempio, che si indichi una data per l'avvio della caratterizzaione idrogeologica e della e bonifica e azioni reali che portino alla chiusura di un ciclo dei rifiuti del territorio di Roma", chiarisce Borelli. (segue) (Rer)