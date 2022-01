Rifiuti: la discarica di Albano Laziale resta aperta fino a luglio, il sindaco "delusione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 gennaio, in mattinata, è prevista una protesta del comitato No Inc contro la discarica ad Albano Laziale in piazza Santi Apostoli a Roma. Parteciperà anche il gruppo capitolino di maggioranza, Sinistra civica ecologista (Sce) che, in una nota, sollecita la chiusura del sito. "La discarica di Albano è una bomba ecologica e sanitaria: l'inquinamento dell'aria e delle falde, il proliferare di gabbiani e di altri animali, l'aumento consistente dei tumori e delle malattie respiratorie nella zona, come testimoniato da numerose prese di posizione di comitati di cittadini ed enti locali della zona, impongono una scelta radicale di buon governo e di giustizia: la chiusura immediata del sito". Per il gruppo consiliare: "Non è accettabile la semplice proroga dell'ordinanza Raggi. Per questo sabato mattina saremo in piazza al fianco dei comitati che si battono per la chiusura immediata della discarica di Albano, per la salvaguardia della salute e dell'ambiente e, nei prossimi giorni, ci faremo promotori di una iniziativa politica nel Consiglio Metropolitano di Roma". (Rer)