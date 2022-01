Energia: M5s, percorrere strada fonti rinnovabili, no a discussioni su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro il caro bollette il Movimento cinque stelle sta lavorando alacremente per portare avanti proposte concrete e fattibili, come l'azzeramento dell'Iva sulla parte di aumento del costo dell'energia, la rateizzazione delle bollette o l'istituzione di un fondo di garanzia per incentivare gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo dichiarano i senatori del M5s della commissione Ambiente. “La retorica pro nucleare messa su in questi giorni - sottolineano in una nota - denota quanto una certa politica sia lontana anni luce dai reali bisogni dei cittadini e dalla tutela dell’ambiente. Il nostro Paese per essere energeticamente indipendente deve percorrere la strada delle fonti rinnovabili, delle comunità energetiche e della lotta agli sprechi di energia considerando una produzione circolare. Non serve aprire quindi alcuna discussione su vecchie logiche energetiche”. Gli esponenti pentastellati concludono: “Ciò che serve ora è portare avanti politiche integrate che mettano al centro la comunità e il benessere dei nostri territori”. (Com)