Nato-Russia: ministra Esteri Regno Unito, attacco a Ucraina sarebbe “enorme errore strategico”

- Il Regno Unito e i suoi alleati hanno chiarito alla Russia che l’accumulo militare al confine con l’Ucraina e l’annessione illegale della Crimea sono inaccettabili. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Londra, Liz Truss. Ogni incursione militare nel territorio ucraino sarebbe “un enorme errore strategico” e comporterebbe per Mosca “un costo elevato” nella forma di “sanzioni coordinate”. “Il pantano di un prolungato conflitto costerebbe vite e danneggerebbe le comunità di entrambe le parti. Questa è la realtà del conflitto armato”, ha continuato Truss. Il Regno Unito e i suoi alleati sono “uniti nel sostenere la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina” e “respingono il comportamento minaccioso del Cremlino”. “Quanto accadrà nel prossimo futuro è assolutamente cruciale per la pace e la sicurezza in Europa”, ha affermato la ministra britannica. (Rel)