Scuola: Emiliano, da Conferenza Regioni nessuna decisione su ripresa attività didattica o criteri ordinanze

- La Conferenza delle Regioni "non ha preso alcuna decisione, né approvato alcun documento sulla ripresa dell’attività didattica nelle scuole o sui criteri delle ordinanze". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, che ha presieduto oggi la riunione. "Sono stati affrontati nell’ambito di una discussione generale diversi temi legati all’esigenza di rendere più efficace la collaborazione fra il governo e le Regioni e ciascuno ha potuto liberamente esprimere il proprio pensiero rispetto a diversi aspetti che caratterizzano tale rapporto - spiega il presidente della regione Puglia -. Ma non è stata tratta alcuna conclusione dal dibattito rispetto al quale abbiamo invece deciso un approfondimento ulteriore in una prossima riunione della Conferenza delle Regioni". (Com)