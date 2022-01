Venezuela: Caracas perde diritto di voto all'Onu per mancato pagamento quota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela e altri sette stati hanno perso il diritto di voto alle Nazioni Unite per non avere pagato la loro quota all’organismo multilaterale. In totale sono 11 gli Stati che hanno perso il diritto di voto in quanto morosi. Oltre a Caracas ci sono Iran, Sudan, Antigua e Barbuda, Isole Comore, Congo, Guinea, Papua Nuova Guinea, São Tomé e Príncipe, Somalia e Vanuatu. L'articolo 19 della Carta delle Nazioni Unite prevede la sospensione del diritto di voto nell'Assemblea Generale quando gli arretrati siano pari o superiori agli importi dei contributi che avrebbero dovuto essere versati in due anni. Il Venezuela deve pagare circa 40 milioni di dollari.(Vec)