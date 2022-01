Covid: M5s, miopia destre su test in parafarmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i componenti del Movimento cinque stelle in commissione Sanità del Senato, "la miopia delle destre e di Italia viva oggi ha privato i cittadini italiani della possibilità di fare tamponi rapidi antigenici nelle parafarmacie. Una presa di posizione che sembrerebbe dettata più da logiche di corporazione - continuano i parlamentari in una nota - che dalla necessità di dare risposte all’emergenza pandemica. Ci sono file di fronte alle farmacie, il sistema di tracciamento è in affanno e aprire il servizio nelle parafarmacie sarebbe un modo per ampliare l’offerta a chi ne ha bisogno. Questo è il momento di mettere in campo tutte le forze a disposizione, non certo di difendere orti e orticelli". (Com)