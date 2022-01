Energia: Cile, assegnato nuovo appalto per lo sfruttamento del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha reso noto mercoledì il risultato della gara d'appalto indetta per sviluppare la produzione di litio nel Paese. Il ministero delle Miniere ha assegnato soltanto due delle cinque quote di produzione in offerta, ognuna per un totale di 80 mila tonnellate di "litio metallico commercializzabile", alle società Byd Chile Spa, a capitala cinesi, e Operaciones mineras del Norte Sa. Le due società hanno presentato offerte rispettivamente per 61 e 60 milioni di dollari, per un totale incassato dallo Stato di 121 milioni di dollari. "Entrambe le offerte, sostanzialmente maggiori al resto delle offerte ricevute, sono quelle che rispecchiano nel modo migliore l'interesse dello Stato di aumentare la competenza in questo mercato e ottenere la riscossione più soddisfacente per ogni quota", afferma una nota del ministero. (segue) (Abu)