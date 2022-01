Libano: ministero dell'Economia annuncia l'aumento del prezzo del pane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia ha pubblicato i nuovi prezzi del pane, in seguito alla sua carenza nelle panetterie e nei supermercati per il secondo giorno consecutivo. Secondo quanto riferisce un comunicato del dicastero dell'Economia, il filone il cui peso minimo è passato da 875 a 835 grammi, sarà venduto a 10 mila lire libanesi, pari a un aumento del prezzo al grammo del 31 per cento. I sacchetti di pane da 345 grammi sarà venduto a 6 mila lire, segnando un aumento del prezzo per grammo del 30 per cento. Un sacchetto di pane formato famiglia sarà ancora venduto nei panifici a 12 mila lire, ma avrà un peso minimo di 1.050 grammi, rispetto al precedente peso di 1.095 grammi. Parlando al quotidiano "L'Orient Today", il capo del sindacato dei proprietari di panetterie, Ali Ibrahim, ha attribuito la mancanza di pane sugli scaffali dei negozi ad "acquisti generati dal panico, non alla carenza di grano e farina". Secondo Ibrahim, nel Paese c'è una disponibilità di “grano e farina sufficienti per sostenere il Paese per oltre un mese”. (Res)