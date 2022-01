Sanità: deputati Pd a Speranza, istruttoria celere e rigorosa su riforma lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal ministro Speranza ci aspettiamo una rigorosa e celere istruttoria sulla congruità della legge regionale socio sanitaria lombarda approvata a dicembre 2021 rispetto alle indicazioni prescrittive, oltre alle raccomandazioni richieste da Agenas che dovevano essere recepite nella riforma della legge 23 . lo affermano in una bnota congiunta il deputati lombardi del Partito democratico. "Non è sufficiente aver recepito i contenuti dellla missione 6 del Pnrr per l’attuazione delle Case di comunità, ospedali di comunità e rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata. Occorre una verifica approfondita dell’impianto del modello organizzativo della riforma rispetto alla legge 502/ 92, come richiesto dal Agenas, a tutela e garanzia dei cittadini lombardi", prosegue la nota.(Com)